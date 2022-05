Mais de 500 quilos de cocaína foram encontrados num contentor de cafés Nespresso

Mais de 500 quilos de cocaína, num valor estimado de mais de 48 milhões de euros, foram encontrados num contentor de sacos de café em grão. A mercadoria, proveniente do Brasil, estava a ser enviada para a fábrica da Nespresso em Romont, no oeste da Suíça, disseram as autoridades locais esta quinta-feira.A polícia foi informada na segunda-feira à noite pela Nespresso. Os funcionários encontraram uma substância branca enquanto descarregavam os sacos de café, disseram em comunicado.As análises mostraram que a substância era cocaína."A substância em questão não entrou em contacto com nenhum dos nossos produtos ou equipamentos de produção", disse a Nespresso numa declaração, acrescentando: "Queremos assegurar aos nossos consumidores que todos os produtos são seguros para consumo".