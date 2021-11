Os 500 quilos de cocaína pura apreendidos pela PJ num armazém em Ponte da Barca, no ano passado, valiam “20 milhões de euros no mercado de venda direta”, afirmou esta quinta-feira um inspetor da PJ que participou na operação ‘Alçapão’.





Os seis traficantes - um português e cinco sul-americanos, que não prestaram declarações - foram detidos em flagrante quando se preparavam para descarregar o contentor com uma carga de ananases, mas que tinha um fundo falso com a droga. O contentor foi intercetado no Porto de Setúbal, mas a PJ montou uma vigilância e apanhou o desembarque no Porto de Leixões e transporte até Ponte da Barca.