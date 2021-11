Mais dois migrantes mortos em embarcação precária nas Canárias

As equipas espanholas de resgate encontraram esta quinta-feira mais dois migrantes mortos numa embarcação precária, elevando para 13 o número de mortos esta semana, todos homens magrebinos, que tentava alcançar as ilhas espanholas das Canárias por mar.

Uma equipa de busca e salvamento marítimos auxiliou, a 216 quilómetros a sul da Gran Canária, uma embarcação precária à deriva com 40 magrebinos a bordo, dois deles já mortos e outros dois que foram levados de urgência de helicóptero, informou um porta-voz do serviço marítimo, em declarações à agência de notícias EFE.

Esta é a terceira embarcação à deriva com mortos que foi localizada no espaço de uma semana na rota migratória Canária ou Atlântica, com origem no continente africano.