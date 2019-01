Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais perto de Julen. Mineiros preparados para resgatar menino

Túnel vertical de 60 metros ficou concluído esta segunda-feira à noite.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

O túnel vertical de 60 metros para resgatar o pequeno Julen ficou concluído ao princípio da noite desta segunda-feira, após 55 horas de trabalho árduo.



A brigada de resgate mineiro deverá entrar hoje em ação e começar a escavar o túnel lateral que os levará ao local onde acreditam que se encontra o menino.



Os operacionais aguardavam apenas que fosse aplicada uma tubagem em ferro para revestir as paredes do túnel de modo a evitar derrocadas, tarefa que deveria demorar cerca de seis horas.



Só depois, provavelmente às primeiras horas da manhã de hoje, seria introduzida a cápsula que irá transportar os mineiros especialistas em resgates até ao fundo do túnel.



A escavação da galeria lateral de quatro metros, que deverá demorar 24 horas, será feita com recurso a picaretas e martelos pneumáticos, estando a ser avaliada a utilização de micro explosivos caso o terreno seja muito duro.



Numa altura em que já passam 10 dias desde que Julen caiu no poço em Totalán, os pais estão a ser acompanhados 24 horas por psicólogos que tentam controlar a ansiedade numa fase em que a hipótese da criança ser encontrada com vida é cada vez mais remota.