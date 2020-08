Espanha registou mais de 16 mil novos casos de coronavírus desde sexta-feira, dia 14 de agosto.A revelação foi feita esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, uma vez que não são publicados novos dados durante o fim de semana. Na sexta-feira o país tinha registado 2987 infeções em 24 horas, com as regiões de Aragão, Catalunha e Madrid entre as comunidades mais afetadas.O número registado esta segunda-feira, 16269, equivale a uma média superior a 5 mil novos casos por dia.

O relatório de Saúde indica também 29 mortes ocorridas nas últimas 24 horas, aumentando o total de vítimas mortais para 28.617.



359.082 pessoas foram já infetadas pelo vírus desde o início da pandemia.