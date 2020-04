María, a menina de sete anos com cancro que venceu o coronavírus

No meio do caos e do desespero, há sempre um feixe de luz e esperança. María Caamano Muñez é o rosto desse lado mais bonito que surge por entre a pandemia de coronavírus que assola praticamente todos os países do Mundo.

María, menina espanhola de apenas sete anos, luta conta um sarcoma de Ewing, um tumor maligno que pode afetar todos os ossos do corpo humano, e quer ser futebolista quando crescer. Recentemente foi diagnosticada com coronavírus, mas aquele que parecia vir a ter um desfecho trágico – uma vez que a menina pertence a um dos maiores grupos de risco – acabou por ter um final feliz.

A descoberta infeliz foi feita através de uma consulta de rotina na qual María ia receber a boa notícia de que o seu estado clínico estava a melhorar. No entanto, foi informada de que tinha testado positivo para a Covid-19.

No entanto, María conseguiu derrotar o coronavírus e no dia 8 de abril teve alta do Hospital Universitário de Salamanca, onde esteve internada.

"A cada dificuldade, mais ganhas...eu disse-vos. Erwig estás sozinh, o Covid-19 deu negativo. Agora vamos para casa quatro dias. Seguimos a somar", escreveu a jovem guerreira na sua página de Instagram onde vai relatando o dia a dia da sua batalha contra a doença.