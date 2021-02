O marido de rainha Isabel II foi esta terça-feira à noite hospitalizado por alguns dias como medida de "precaução" após se ter sentido mal, anunciou o Palácio de BuckinghamO duque de Edimburgo, de 99 anos, foi levado para o Hospital King Edward VII, em Londres."O internamento do duque é uma medida de precaução", anunciou o porta-voz oficial.De acordo com os meios de comunicação sociais britânicos, o motivo da hospitalização não estará relacionado com a Covid-19.Em atualização