Marine Le Pen diz nunca ter apelado à violência em manifestação em Paris

Ministro francês do Interior atribuiu responsabilidades à líder de extrema direita pelos distúrbios.

Por Lusa | 12:27

A líder do partido de extrema direita francês União Nacional, Marine Le Pen, declarou este sábado que "nunca apelou a qualquer violência", após as acusações do ministro do Interior na sequência de confrontos na manifestação dos "coletes amarelos" em Paris.

"Eu perguntei ao Governo na sexta-feira as razões pelas quais os 'coletes amarelos' não se podiam manifestar nos Campos Elísios. Nunca apelei, evidentemente, a qualquer tipo de violência", afirmou Marine Le Pen, líder da União Nacional (ex-Frente Nacional).

O ministro francês do Interior atribuiu hoje responsabilidades à líder de extrema direita Marine Le Pen pelos distúrbios nas manifestações dos "coletes amarelos" na zona dos Campos Elísios, no centro de Paris, cidade onde estão cerca de 8.000 manifestantes".