Contrariando todas as sondagens, o candidato peronista Sergio Massa venceu no domingo a primeira volta das presidenciais na Argentina, batendo claramente o grande favorito, o populista Javier Milei, conhecido como o ‘Donald Trump argentino’.



Massa, ministro da Economia no Governo cessante, provou a resiliência do peronismo, por muitos responsabilizado pela grave crise económica que o país atravessa, ao obter 36,6% dos votos.









