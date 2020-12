Matheus, o cantor que era "homem simples" e morava em Portugal onde era "feliz"

Matheus nunca planeou uma carreira musical internacional. O sucesso em Portugal da dupla Lucas & Matheus chegou praticamente por acaso. Edílson Rodrigues, Matheus do dueto sertanejo, deixou o Brasil há 27 anos e decidiu fixar-se em Recarei, concelho de Paredes onde continuou a produzir sucessos para consumo em ambos os lados do Atlântico até que a morte o levou, esta terça-feira, aos 57 anos depois de ter contraído Covid-19.



Matheus terá sido infetado em Portugal antes de uma viajar para o Brasil, onde chegou no passado dia 11.





Mas quando é que isto acaba?", escreveu a apresentadora na legenda de uma fotografia na sua conta na rede social Instagram, um registo da última passagem do músico brasileiro pela RTP, no início de dezembro.





O apresentador José Figueiras publicou também na mesma rede social uma fotografia com Matheus, revelando que perdeu "mais um amigo, um cantor, uma excelente pessoa".





Natural da dinâmica cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Matheus decidiu viver em Portugal e a essa mudança de vida juntou-se-lhe há um ano a mulher Fabiani e os dois filhos. "Era feliz em Portugal" contou Eduardo Simões, um amigo do cantor, ao jornal digital "O Imparcial". Simões recorda "uma pessoa muito especial com muita simplicidade".Se antes dividia a vida entre Portugal e Brasil, com a chegada da família, Matheus começou a permanecer mais tempo em Recarei. E os concertos por Portugal também se multiplicaram.Há dois anos, Lucas & Matheus atuaram no Coliseu do Porto para assinalar os 25 anos de carreira. A legião de fãs é diretamente proporcional aos sucessos dos dois irmãos: 22 discos de ouro, 14 de platina e 12 de platina duplo. No início do mês de dezembro, Matheus esteve no programa 'Praça da Alegria', da RTP, para promover o projeto/single 'Natal Diferente', uma colaboração com os artistas Cláudia Caramelo, José Malhoa, Nuno Portugal, Paulo Ribeiro e Will Souto. Poucos dias depois voltou a marcar presença num programa, nesta vez no 'Aqui Portugal'.A apresentadora da RTP, Sónia Araújo, foi uma das figuras a reagir à morte de Matheus. "