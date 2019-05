May quer voltar a negociar Brexit com Bruxelas para conseguir apoio de Corbyn

Theresa May promete reabrir as negociações do Brexit com a União Europeia (UE), numa tentativa de conseguir o apoio da oposição e fechar o processo de saída do Reino Unido do bloco europeu até ao verão deste ano.No domingo, de acordo com a Reuters, fonte oficial da primeira-ministra britânica detalhou que pretende negociar com a UE os pontos do acordo de saída relativos às relações comerciais entre as duas partes, algo que Bruxelas já disse estar disposta a fazer. Contudo, do lado do Partido Trabalhista, já foi assumido que não será dado apoio a um acordo sem que haja novo referendo.As promessas de Theresa May surgem numa altura em que a pressão sobre a primeira-ministra é cada vez maior. Vários membros dos conservadores pedem que May renuncie ao cargo, numa altura em que o partido se afunda nas sondagens e depois de May ter pedido ajuda a Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas, para aprovar o acordo com Bruxelas no Parlamento britânico, onde já foi chumbado por três vezes.Para esta segunda-feira, está marcada uma reunião entre o Governo britânico e os trabalhistas. As duas partes levarão para cima da mesa todo o trabalho e propostas do último mês de negociações.A saída do Reino Unido da União Europeia estava prevista para o dia 29 de março, mas foi adiada para 31 de outubro, depois de os chefes de Estado e de Governo da UE terem concedido uma nova extensão para o Brexit. O objetivo de Theresa May era uma extensão até 30 de junho, pelo que a primeira-ministra britânica continua a procurar concretizar a saída até ao verão.