McDonald’s vai encerrar restaurantes no Reino Unido no dia do funeral da Rainha

A cadeia de fast food MacDonald’s vai encerrar todos os seus restaurantes no Reino Unido, na segunda-feira, 19 de setembro, no dia do funeral da Rainha Isabel II como símbolo de respeito pela monarca.

Os mais de 1300 pontos de venda pelo Reino Unido vão manter-se encerrados até às 17h00. O porta-voz da Macdonald’s adiantou que a decisão foi tomada para "permitir que o povo preste a sua homenagem da maneira que escolher".

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.