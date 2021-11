Médico que passou meses sem ver a família devido à pandemia morre de Covid-19

Um cirurgião britânico que passou meses sem ver a família para tratar doentes com Covid-19 morreu depois de nove semanas a tentar combater a doença.



A notícia foi dada pela mulher de Irfan Halim, que conta que o marido foi trabalhar no dia 10 de setembro e nunca mais voltou para casa porque ficou infetado com Covid-19.





Irfan Halim, pai de quatro filhos, todos com menos de 12 anos, esteve duas semanas internado nos cuidados intensivos do Swindon Hospital, tendo sido depois transferido para o The Royal Brompton, em Londres, para receber um tratamento para os pulmões. O homem morreu no dia 14 de novembro.O cirurgião trabalhou durante mais de 25 anos no serviço de saúde britânico e tratou mais de 250 mil doentes ao longo da sua carreira.Na linha da frente no combate à Covid-19 desde 2020, Irfan Halim acabou por morrer vítima da doença, que o levou a abdicar de estar com a sua família para ajudar o país a dominar a pandemia.