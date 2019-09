Médicos alertam que o uso do telemóvel na casa de banho pode causar hemorróidas

YouGov - o médico Jarvis alerta para o problema de saúde provocado pela posição prolongada do nosso tronco enquanto estamos a utilizar o telemóvel.

O hábito bastante comum entre muitas pessoas de utilizar o telemóvel na casa de banho enquanto estão a fazer as suas necessidades fisiológicas pode causar hemorróidas, de acordo com um médico britânico.Segundo uma publicação do jornal Mirror - baseada num estudo recente doEm pesquisas realizadas em Inglaterra, 57% dos inquiridos admitiram frequentemente que tinham essa prática, sendo que 8% afirmaram que sempre o fizeram.A maioria das pessoas que utiliza o telemóvel na casa de banho sofre de problemas de obstipação, pelo que o aparelho eletrónico serve para "passar o tempo".Para reverter este hábito, os especialistas aconselham uma alimentação rica em fibras e baseada na elevada ingestão de água.