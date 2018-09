Meghan sem maquilhagem "apanhada" em momento carinhoso com a afilhada

Fotografia partilhada no Instagram faz as delícias dos seguidores.

Ver esta publicação no Instagram Sharing cause this photo is so darn adorable #meghanmarkle #babyfairyprincesses #DuchessOfSussex Uma publicação partilhada por Harrys Meg (@harrysmegri) a 3 de Set, 2018 às 7:49 PDT

Meghan Markle conquistou os britânicos e o mundo com a sua beleza e simpatia e, uma imagem revelada esta terça-feira no Instagram, mostra estes dois lados da duquesa.Na fotografia partilhada pela conta harrysmegri, que segue a vida do casal real, é possível ver Meghan e a sua afilhada deitadas numa cama num momento de descontração.A ex-atriz está de pijama, sem maquilhagem e de cabelo atado com Rylan, de sete anos, ao seu lado a usar umas asas de borboleta. O momento carinhoso já cativou os corações dos seguidores da conta que gabam a beleza da duquesa e a ternura do momento ali captado.A fotografia terá sido tirada antes do casamento real com Harry, onde a afilhada foi uma das meninas que levou as flores na cerimónia.