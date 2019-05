Menina de 11 anos salva mãe de overdose com manobras de socorro

Uma menina de 11 anos salvou a vida da mãe com manobras de reanimação cardiorespiratória após ter encontrado a progenitora inconsciente, devido a uma overdose.

Zoey Isaac chamou uma ambulância e levou o seu irmão mais novo para a casa de um vizinho enquanto as equipas de socorro chegavam ao local para ajudar Wendy, de 30 anos.

A menor terá ligado aos avós de forma a alertá-los sobre o sucedido sem causar pânico.

O padrasto de Zoey, Richard Doherty, contou ao site de notícias North Wales Live, que a enteada foi capaz de fazer o que a maioria dos adultos não fazia.

Richard afirma que Wendy tem lutado contra a saúde mental desde que foi diagnosticada com Síndrome da Cauda Equina - uma doença rara que afeta o feixe de raízes nervosas na coluna que, de repente, fica gravemente comprimida.

A mulher ficou de repouso, em casa, desde que descobriu a doença e terá consumido substâncias que a levaram a um estado de overdose.

"A Zoey fez exatamente o que lhe foi dito, acompanhou o irmão até a casa do vizinho e ligou para os avós a informar o que tinha acontecido, mas não de uma forma que os fizesse entrar em pânico", revelou o padrasto da rapariga.

"O que ela teve de lidar foi tão traumatizante, mas mostrou uma postura corajosa e fez o que tinha que ser feito e por isso, ela merece uma medalha", acrescentou o parceiro de Wendy.

A mãe da menina está atualmente em tratamento intensivo no hospital Glan Clwyd, no País de Gales, após sofrer um grave derrame devido à falta de oxigénio no seu cérebro.

Os médicos são incapazes de dizer se ela será capaz de comunicar novamente.