Menina de dois anos mata cobra à dentada após animal morder-lhe o lábio 

Uma menina de dois anos matou uma cobra à dentada depois do animal lhe ter mordido o lábio. Momento aconteceu na aldeia de Kantar, na Turquia, quando a criança estava a brincar no jardim de casa.A mãe depois de ouvir os gritos da menina, reparou que a criança tinha dentro da boca uma cobra com cerca de 50 cm, avança o jornal Daily Mail.Os vizinhos prestaram os primeiros socorros e chamaram o médico, tendo a menina sido transportada para o hospital onde foi colocada sob observação durante 24 horas.Segundo os meios de comunicação, a menina está bem e em recuperação.