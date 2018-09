Menina nasce com coração fora do corpo

Sobrevivência de Vanellope há já nove meses é vista como um “milagre”, no Reino Unido.

Uma bebé nasceu com o coração fora do corpo e está a chocar o mundo depois de sobreviver nove meses e já ter tido alta hospitalar, temporariamente. Vanellope Wilkins nasceu em novembro do ano passado e foi submetida à primeira cirurgia com apenas uma hora de vida, no Reino Unido.

Depois de estar seis meses aos cuidados do Hospital Glenfield, em Leicester, Vanellope foi transferida para um hospital em Nottingham por forma a estar mais perto da família.

Os pais, Dean Wilkins e Naomi Findlay, passaram os últimos nove meses ao lado da menina no hospital e receberam esta semana a primeira visita da filha em casa, em Bulwell, Notts. Segundo o The Sun, os médicos informaram a família que Vanellope poderá ter alta definitiva muito em breve.

O casal tinha sido informado antes do nascimento que a menina teria essa deficiência e foram instruídos a interromper a gravidez, no entanto quiseram seguir em frente com a gestação da bebé.

Segundo o mesmo jornal britânico, o casal está tão grato à equipa do hospital que lhes salvou a filha que os nomearam para um prémio anual, normalmente atribuído a "heróis da saúde".