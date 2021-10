Mergulhador israelita encontra espada com 900 anos que terá pertencido a um cavaleiro templário

ue navegou para a Terra Santa há quase um milénio.A espada com cerca de um metro de comprimento,, de acordo com Nir Distelfeld, um oficial da Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA). "É emocionante encontrar um objeto tão pessoal, que te faz viajar para uma era diferente, com cavaleiros, armaduras e espadas."Especialistas dizem que aA lei israelita obriga a que todos os artefatos antigos encontrados sejam entregues à nação e foi isso que Katzin fez. Ae o mergulhador chegou até a receber um certificado de agradecimento por "boa cidadania".Agora as autoridades pretendemdepois de ser limpa e analisada. Eli Escosido, diretor geral do IAA, elogiou Katzin pela entrega do artefato às autoridades: "Cada artefato antigo encontrado ajuda a montar o quebra-cabeça histórico da Terra de Israel."Esta não é a primeira descoberta na região. Vários especialistas dizem que as descobertas de artefatos antigos se têm tornado cada vez mais comuns, principalmente devido à crescente popularidade dos desportos aquáticos naquele local.Durante as Cruzadas, que duraram do final do século 11 até o final do século 13, vários fortes foram construídos na Terra Santa por cavaleiros vindos da Europa que tentavam construir um reino cristão, tendo Jerusalém como capital.