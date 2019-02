Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Michael Cohen: “Trump é mentiroso, vigarista e racista”

Presidente dos EUA sabia da reunião com russos e que WikiLeaks ia divulgar emails de Clinton.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O antigo advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, descreveu esta quarta-feira o presidente dos EUA como "mentiroso, vigarista e racista" e revelou que foi forçado a mentir, ameaçar e violar a lei várias vezes ao longo dos 10 anos em que trabalhou para ele.



Num depoimento explosivo perante o Congresso, Cohen acusou Trump de ter tido conhecimento prévio da reunião entre o filho, Donald Trump Jr., e um advogado próximo de Moscovo durante a campanha de 2016, que está no centro da investigação ao alegado conluio com a Rússia.



Cohen disse ainda que Trump sabia de antemão que o WikiLeaks ia publicar milhares de emails roubados ao Partido Democrata para denegrir Hillary Clinton. "Eu estava na sala quando ele recebeu um telefonema de Roger Stone a dizer que estava tudo acertado com Assange", afirmou.



Ambas as acusações são incriminatórias para o presidente, que num depoimento por escrito ao procurador Robert Mueller jurou não estar a par de nenhuma das situações.



Cohen mostrou ainda cópias de cheques assinados por Trump e pelo filho para o reembolsar pelo dinheiro que pagou para silenciar a ex-atriz porno Stormy Daniels.



"Tenho vergonha de ter optado por esconder os atos ilícitos de Trump em vez de seguir a minha consciência. Hoje, estou aqui para dizer a verdade", afirmou Cohen, alegando saber de "outros atos ilícitos" de Trump sobre os quais não pode falar "porque estão a ser investigados".