Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde demite-se após polémica com cônsul ligado ao Chega

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, também titular da pasta da Defesa Nacional cabo-verdiana, demitiu-se esta terça-feira do cargo. A decisão foi já confirmada e aceite pelo Executivo.A tomada de decisão por parte de Luís Filipe Tavares acontece depois de uma reportagem da SIC sobre a teia de influências do partido de extrema-direita português, Chega, ter revelado que Caesar DePaço - multimilionário português anunciado como cônsul honorário de Cabo Verde em Palm Coast na Florida, Estados Unidos, no início de 2021 - investiu e apoiou a força política liderada por André Ventura.A fotografia do dia da tomada de posse de Caesar DePaço como cônsul honorário de Cabo Verde em Palm Coast na Florida juntou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, o casal DePaço e ainda o casal Madureira, cabecilha dos Super Dragões, claque do FC Porto.O emigrante português Caesar DePaço é um multimilionário apaixonado pelas forças de segurança. Nos EUA realiza doações anuais de 1,5 milhões a 2 milhões de euros às autoridades norte-americanas.Mas a teia de influências de Caesar DePaço vai mais longe. O empresário tem uma forte ligação a André Ventura e é um defensor do líder do Chega, partido de extrema-direita português. O multimilionário, segundo uma reportagem da SIC, realizou uma doação de mais de 10 mil euros ao Chega, valor máximo permitido em lei.Em Portugal, o português oriundo dos Açores investiu no Canelas, clube onde Fernando Madureira jogava e tinha uma grande percentagem. A ligação entre Caeser DePaço e Fernando Madureira nasceu no final de 2019 e foi crescendo desde então. O dono da multinacional americana Summit Nutritionals conheceu Madureira através de um vice-presidente da Distrital do Chega do Porto, e seu conselheiro, José Lourenço, outra das figuras presentes na tomada de posse de Caeser como cônsul honorário de Cabo Verde em Palm Coast na Florida.Caeser, segundo a reportagem da SIC, está ainda ligado a negócios duvidosos através da sua empresa e da Fundação DePaço, que opera desde 2020 mas não está ainda registada formalmente. Fundação que, apesar de tudo, já realizou donativos a Cabo Verde.Esta Fundação liderada por Caeser DePaço conta com nomes fortes do partido de extrema-direita Chega, nas suas fileiras. Entre eles está o seu conselheiro José Lourenço e o ideólogo político Diogo Pacheco Amorim, também ligado a André Ventura.A reportagem da SIC revela ainda que Caeser DePaço foi investigado por roubo de joias no final dos anos 1990 em Portugal. Na altura, a polícia perdeu-lhe o rasto.Nos Estados Unidos, Caeser rapidamente se tornou milionário com o seu negócio de produtos farmacêuticos e alimentares apoiado por matadores de todo o País. Apesar da empresa apenas faturar pouco mais de 700 mil dólares por ano nos EUA, a filial portuguesa consegue mais de 3,3 milhões anuais, segundo a SIC.As ligações do ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde que agora abandona o cargo, Luís Filipe Tavares, a Caeser DePaço, terão sido o ponto de partida para a decisão anunciada e aceite pelo Governo de Cabo Verde.O líder do partido de extrema-direita português, Chega, e candidato às presidenciais já reagiu à demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Para Ventura, Cabo Verde devia preocupar-se com "a política interna" do país e "não se preocupar com o crescimento do Chega em Portugal ou os seus apoiantes".