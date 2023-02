Miss Universo Porto Rico vai ter primeira mulher transgénero a participar no concurso

Uma mulher transgénero vai pela primeira vez participar no concurso Miss Universo Porto Rico. A organização divulgou esta quinta-feira o nome da candidata, Daniela Arroyo, que vai concorrer para representar os 78 municípios da ilha.

Daniela Arroyo é "uma profissional formada em Relações Públicas que deseja criar mudanças positivas a partir das comunicações", descreve a organização do concurso numa publicação no Facebook, que revela ainda que a mulher "deseja viver numa sociedade menos polarizada, onde as diferenças possam ser apreciadas e aceites como algo positivo que une em vez de dividir".

Daniela já tinha participado numa outra edição do concurso, mas não passou na última fase.

Desde 2012 que é permitida a participação de pessoas transgénero no concurso Miss Universo. A espanhola Angela Ponce foi a primeira mulher transgénero a participar no concurso.