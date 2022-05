Misteriosa ilha no Ártico desaparece do Google Maps. Será base militar secreta da Rússia

Uma pequena ilha no Ártico desapareceu do Google Maps, as especulações revelam que esta poderia ser uma base militar secreta, pertencente à Rússia. Os especialistas afirmam que este misterioso desaparecimento se deve a uma marca preta, usada para censurar as imagens capturadas pelos satélites.

As pessoas que procuram a ilha Jeannette no Google Maps, dizem apenas conseguir visualizar o alfinete de localização e, quando ampliada a imagem do modo satélite, apenas é possível observar uma mancha preta. De acordo com o jornal Mirror, vários utilizadores desta plataforma pediram uma explicação ao Google, mas não foram obtidas respostas.

Ao longo de vários anos, a ilha Jeannette tem vindo a ser alvo de múltiplos debates pois não se sabe se esta pertence à Rússia ou aos Estados Unidos da América. Embora alguns cidadãos americanos acreditem que a ilha misteriosa deveria ser integrada como parte dos EUA, o governo nunca se manifestou em relação a este território.

Outros locais bloqueados nos mapas do Google, geralmente, estão associados a atividades militares, como bases aéreas alemãs, armazéns de mísseis russos e bases afegãs.