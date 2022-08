Modelo brasileiro detido após atropelar mortalmente jovem no Rio de Janeiro

"Ele é conhecido, todos fins de semana passa aqui. Aquelas motas barulhentas, passa aqui a voar, às vezes passa aqui, e quando olhamos ele já está bem longe", afirmou uma testemunha.

O modelo brasileiro Bruno Krupp foi preso, esta quarta-feira, após ter atropelado mortalmente um jovem no sábado passado no Rio de Janeiro, BRasil. Krupp, que não tinha carta de condução, conduzia uma mota sem matrícula. O modelo foi acusado de homicídio.De acordo com o portal de notícias G1, a perna de João Gabriel foi amputada no momento do impacto, sendo projetada para uma distância de 50 metros à frente do local do acidente. A vítima chegou a ser transportada para o hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos.Testemunhas oculares revelaram que o modelo costumava conduzir a alta velocidade.Três dias antes do acidente, Krupp já tinha sido multado por estar a conduzir sem carta. Os assessores revelaram que não conseguiram estabelecer contacto com o modelo.