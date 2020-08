Morre a desinfetar casa de banho com medo do coronavírus

Uma mulher inglesa, residente em Feltham, no Reino Unido, morreu intoxicada quando desinfetava a casa de banho a fundo com lixívia, uma das medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus. Celia Seymour juntou a substância com outro produto, tendo inalado os gases altamente tóxicos resultantes da evaporação da mistura.

Celia tinha acabado de esfregar o chão quando começou a ter dificuldades em respirar. Colapsou pouco depois no chão, deixando a mãe em choque, e foi levada de urgência para o hospital.

A mãe da vítima, Julie, conta que os serviços de emergência confirmaram que lixívia e outro produto, alegadamente um líquido de limpeza da sanita, reagiram, produzindo o gás tóxico que desencadeou um ataque de asma em Celia e resultou na sua morte.

Ao My London, Julie deixa o alerta para se evite misturar produtos de limpeza e mostra-se destroçada com a morte da filha.

"Estou incrédula. Não consigo acreditar que ela morreu. Estava ainda a começar a sua vida, que lhe foi levada desta forma. O Céu ganhou mais um anjo, é a única coisa que posso dizer", afirmou.

Celia era sócia de uma empresa de centros de limpeza automóvel em Betchworth, que entretanto mudou de nome para ‘Celia’s Hand Car Wash’ em homenagem à trágica morte da inglesa.