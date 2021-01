Morreu o médico que desenvolveu o primeiro teste de saliva para a Covid-19

"em vez de colocar uma zaragatoa no nariz ou na garganta, simplesmente é necessário cuspir para um tubo", disse o médico à Fox News. O teste foi aprovado, de emergência, pela agência norte-americana Food and Drug Administration, em abril de 2020, numa altura em que os testes para detetar o coronavírus eram escassos.



O médico foi notícia pelo mundo depois de inventar o teste.



"Nos 10 meses seguintes à aprovação dos testes criados pelo doutor Brooks, os profissionais de saúde realizaram mais de quatro milhões de testes usando a sua abordagem e continua a ser um dos meios mais confiáveis ??para determinar se alguém tem Covid", diz o New York Times.







Morreu aos 51 anos, Andrew Brooks, um professor e investigador de uma universidade em Nova Jérsei, nos Estados Unidos da América, que desenvolveu o primeiro teste de saliva para a Covid-19.Janet Green, a irmã de Andrew, revelou que o médico sofreu um ataque cardíaco a 23 de janeiro e não resistiu, avança o New York Times.Andrew Brooks desenvolveu o teste à Covid-19 em abril de 2020, no qual