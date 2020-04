Pai esconde sintomas de coronavírus para visitar filho na maternidade

Strong Memorial, reiterando que o casal esteve isolado de outros doentes.



Quando a mulher começou a ter sintomas, o staff do hospital descobriu que o pai tinha sido exposto ao vírus e que estava sintomático.



Um homem de Nova Iorque, nos EUA, com sintomas de coronavírus escondeu-os para visitar a mulher, que tinha dado à luz na semana passada, na maternidade do hospital, avança a Fox News.A mãe começou a ter sintomas de covid-19 após o parto e foi aí que o pai confessou tudo."O paciente em questão e a sua parceira estiveram num quarto privado da maternidade durante a estadia no hospital", disse um porta-voz da unidade hospitalar

O hospital informou os profissionais de saúde que estiveram em contacto com o casal. Um funcionário desenvolveu sintomas e ficou em quarentena em casa, mas o teste à covid-19 deu resultado negativo.

O casal e o recém-nascido ficaram em quarentena até receberem os resultados dos testes e tiveram alta hospitalar.



Nova Iorque é o estado dos Estados Unidos da América com o maior número de casos de infeção por coronavírus.