Morreu a cadela brutalmente agredida pelo dono após dar à luz seis cachorros

Un cazador arrastra por el suelo a su perra, a la que acaba de disparar y dar una paliza. Está todavía viva.



La perra se encuentra ingresada en estado muy grave, junto a sus cachorros.



Estamos recopilando toda la información para denunciar esta salvajada. pic.twitter.com/mNxvAf4jOo — PACMA (@PartidoPACMA) 1 de dezembro de 2019

¡Ayúdanos a que el cazador de Chantada, que disparó y apaleó a su perra, vaya a la cárcel!



?? Firma para exigir al futuro Gobierno un endurecimiento del Código Penal que castigue a los maltratadores de animales. ¿Contamos contigo?#MaltratadoresAlaCárcelhttps://t.co/zPy0kQvShu — PACMA (@PartidoPACMA) 2 de dezembro de 2019

Alba, a cadela que foi filmada a ser arrastada pelo dono após este alegadamente a ter baleado, logo após dar à luz uma ninhada de seis cachorros, em Espanha, morreu esta quarta-feira, avança a imprensa internaconal.O óbito do animal ocorreu na clínica veterinária para onde este foi levado, em Lugo, na Galiza, numa tentativa de tentar salvar a sua vida.A história tornou-se pública na passada segunda-feira. O proprietário da cadela, um caçador de 61 anos, foi filmado a arrastar o animal depois de alegadamente a ter atingido com um tiro na cabeça, e o vídeo foi amplamente difundido nas redes sociais por duas associações espanholas. Tanto a mãe como os bebés foram levados para clínicas veterinárias, a fim de receberem tratamento médico.Em declarações ao jornal Faro de Vigo, um porta-voz da associação Mundo Vivo garantiu que os cachorros estão bem e que deverão ser entregues à Guardía Civil. Posteriormente deverão ser reencaminhados para um abrigo.Em caso de julgamento, o homem pode ser acusado de um crime de maus tratos a animais, púnivel até 18 meses de prisão naquele País e com uma multa que pode atingir os 30 mil euros.Entretanto, uma petição online que exige justiça para Alma já conta com centenas de assinaturas, e pede que o propreitário seja julgado em tribunal.