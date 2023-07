Morreu neto de Robert de Niro aos 19 anos

O neto do ator Robert de Niro, Leandro De Niro Rodriguez, faleceu aos 19 anos, a notícia foi avançada, esta segunda-feira, pela mãe, Drena de Niro, na rede social Instagram."Meu anjo lindo e doce. Amei-te para além de qualquer palavra ou descrição, desde o momento em que te senti no meu ventre (...) Quem me dera estar contigo neste momento. (...) Eras tão profundamente amado e apreciado e quem me dera que só esse amor te pudesse ter salvo", disse Drena de Niro.De acordo com o Daily Mail, a notícia surge poucas semanas depois de Robert de Niro ter anunciado que tinha sido pai pela sétima vez aos 79 anos.Leandro, filho da filha adotiva de De Niro e do artista Carlos Rodriguez, era um aspirante a ator que tinha conseguido papéis em 'A Star Is Born' e 'Cabaret Maxime', de 2018, e em 'The Collection', de 2005.A causa da morte ainda não é conhecida.