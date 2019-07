Morreu o cantor e ativista sul-africano Johnny Clegg após luta contra o cancro

Grammy e venceu um Billboard Music Award, era conhecido por ser fluente em zulu, uma língua originária do povo zulu, e por misturar essa língua com as música folk que produzia. Tornou-se num dos músicos que mais notoriedade deu à música da África do Sul.

Morreu esta terça-feira o cantor, ativista e compositor sul-africano Johnny Clegg após luta contra o cancro. Johnny foi diagnosticado com cancro em 2015. Tinha 66 anos.Clegg, um músico que chegou a ser nomeado para umAlém de cantor, Clegg foi um importante ativista anti-apartheid. O cantor foi a voz contra a injustiça do apartheid e foi fundamental para colocar a nova África do Sul no mapa.