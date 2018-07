Morreu o cardeal que anunciou o Papa Francisco

Jean-Louis Tauran era camerlengo e presidente do Pontifício Conselho. Tinha 75 anos.

13:47

Morreu Jean-Louis Tauran, o cardeal que apresentou ao mundo o Papa Francisco. Presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo inter-religioso e camerlengo, Tauran sofria de doença de Parkinson.



Morreu esta quinta-feira, aos 75 anos, anunciou o porta-voz do Vaticano.

Foi Jean-Louis Tauran que deu a conhecer ao mundo Jorge Maria Bergoglio como Papa Francisco, em março de 2013, com o tradicional "Habemus Papam".

Além dos cargos detidos no Vaticano, o cardeal estava ainda encarregue de assumir a posição de Chefe de Estado do Vaticano no período de transição entre a morte ou a renúncia de um Papa e a eleição do seu sucessor, tal como aconteceu na transição após a renúncia de Papa Bento XVI.





È morto il cardinale camerlengo Jean-Louis Tauran. Francese, aveva 75 anni, era stato segretario dei Rapporti con gli stati (1990-2003), bibliotecario e archivista di Santa romana chiesa (2003-2007) e dal 2007 era presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso — L'Osservatore Romano (@oss_romano) July 6, 2018

Depois da morte do cardeal, o Colégio Cardinalício fica composto por 225 cardeais, entre os quais 124 eleitores e 101 não eleitores.