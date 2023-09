Morreu Zeus, o cão mais alto do mundo

Zeus, o cão mais alto do mundo, morreu esta terça-feira aos três anos, informa o Guiness World Records. O animal tinha sido diagnosticado com cancro nos ossos e não resistiu a uma cirurgia.O canídeo tinha 1,04 metros de altura. Quando foi diagnosticado com a doença teve que amputar uma perna."Zeus morreu na terça-feira de manhã devido a uma pneumonia relacionada com a amputação. O Zeus morreu com a cabeça no colo da mãe, a receber arranhadelas nas orelhas e beijos até ao fim", disse a tutora.Brittany descreve Zeus como um cão "verdadeiramente especial" de que todos vão sentir falta. Agradeceu também o trabalho da equipa de profissionais que sempre tratou do animal e "fez de tudo para o salvar".Zeus recebeu o título de cão mais alto do mundo pelo Guiness World Records em 2022. Em novembro ia fazer quatro anos.