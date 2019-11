Motorista português e mulher assassinados na Venezuela. Polícia investiga homicídio

A polícia venezuelana indicou estar a investigar o homicídio de um motorista português e da mulher, na quinta-feira, na residência do casal, a 30 quilómetros a sul de Caracas.Fontes policiais disseram que o casal morreram pelas 17:30 (22:00 em Lisboa) e identificaram as vítimas como António Silva, de 59 anos, e Daís Carrasquero da Silva, de 61.O casal foi morto a tiro, na sequência de uma tentativa de assalto à residência, em Los Teques, a 30 quilómetros a sul de Caracas, acrescentaram.De acordo com o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), encarregado da investigação, os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem os tiros.Com este homicídio sobe para quatro o número de portugueses assassinados nos últimos sete dias na Venezuela.Na última terça-feira, um comerciante português, de 57 anos, foi assassinado a tiro na localidade de San Vicente, Girardot, um dos municípios mais povoados do estado venezuelano de Arágua, a 110 quilómetros a oeste de Caracas.Na passada sexta-feira, desconhecidos mataram um casal de portugueses à facada, num assalto à residência onde viviam, em Mariche, no leste de Caracas.Na Venezuela são frequentes as queixas da população sobre a alta criminalidade no país, situação que afeta tanto cidadãos nacionais como estrangeiros.