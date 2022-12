Muitas lojas e serviços encerram no primeiro de três dias de greve geral no Irão

Muitas lojas e serviços estiveram, esta segunda-feira, encerrados no Irão, naquele que foi o primeiro de três dias de greve geral convocada por organizações sociais e políticas para protestar contra a repressão às recentes manifestações no país.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram estabelecimentos fechados nas principais cidades, como Isfahan, Shiraz, Sanandaj, Ilam ou Urmia.

Na Internet também foram publicados vídeos de lojas encerradas noutras cidades, embora sejam gravações cuja veracidade não pôde ser verificada.

Em Teerão, alguns comerciantes receberam ameaças de multas se fechassem, mas muitos decidiram não abrir portas.

O grupo curdo de direitos humanos Hengaw informou que 19 cidades no oeste do país aderiram à greve geral, conhecida como 14-15-16 devido às datas do calendário persa.

Além do apelo à greve, foi solicitado aos cidadãos que evitem comprar nestes três dias.

Milhares de manifestantes saíram à rua nas últimas semanas numa onda de protestos desencadeada pela morte de Mahsa Amini, uma jovem curda-iraniana detida pela "políca da moralidade" em Teerão por alegadamente usar o véu islâmico de forma incorreta.

Amini morreu alguns dias depois de ser presa num hospital.

As autoridades iranianas registaram pelo menos 300 mortes nas manifestações e tumultos, que atribuem à influência estrangeira.