Mulher apanha HPV no carro e recebe quase cinco milhões de euros da seguradora automóvel

Uma mulher norte-americana recebeu quase cinco milhões de euros de uma seguradora automóvel após ter apanhado uma doença sexualmente transmissível (DST) no carro do companheiro. A mulher disse que contraiu papilomavírus humano (HPV) depois de ter tido relações sexuais com o parceiro, no interior do carro.

Segundo o The Independent, documentos do tribunal revelam que o homem sabia que tinha HPV e cancro na garganta, mas continuou a ter relações sexuais sem informar a parceira acerca dos riscos.

O tribunal considerou que este incidente deveria ser assumido pela seguradora do carro uma vez que a mulher tinha sofrido danos enquanto estava lá dentro. Segundo o juíz, o seguro do homem deveria cobrir ferimentos, mortes ou doenças que ocorram durante o uso da viatura.



A companhia de seguros GEICO contestou, mas os juízes consideraram a decisão válida.

A decisão do tribunal federal vai determinar se a GEICO deverá pagar o valor total à mulher.