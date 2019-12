Mulher atira filho bebé contra polícia que fica com sequelas graves

Kirsty Bearfield, de 24 anos, atirou o filho bebé contra um polícia na enfermeria do Hospital Hull Royal, no Reino Unido, provocando graves ferimentos ao homem. Após ter sido presente a juiz, a mulher ficou em liberdade.Kirsty estava no local com os dois filhos e o pai, acompanhados por uma assistente social, após o filho mais velho ter sofrido uma lesão que aparentava não ser acidental. Foi então que foi informada de que o filho não iria ficar aos seus cuidados naquela noite pelo polícia.Sentada na sala de espera com o bebé no joelho, Kirsty atirou a criança violentamente contra o agente, enquanto o fitava com um "olhar de raiva". O polícia colocou a cabeça para trás para que a nuca do bebé, que pesava 13 quilos, não embatesse no seu rosto, evitando que este se magoasse. Em consequência, acabou por sofrer uma lesão muscular.A vítima chegou mesmo a ter de ser operada depois de um neurocirurgião ter detetado um nervo preso na coluna, algo que lhe poderia ter causado a paralisia de um braço. Ainda assim, o agente continuava a sentir muitas dores, o que o obrigou a realizar uma segunda cirurgia ao ombro esquerdo.O homem ficou com sequelas para a vida toda. Teve de desistir de alguns dos seus hobbies tais como escalada, natação e caminhadas. Sente dificuldades a executar algumas tarefas simples como vestir-se ou secar o cabelo. No trabalho ficou restrito a determinadas funções e posições.