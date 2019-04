Mulher com 44 filhos abandonada pelo marido aos 39 anos

Mariam faz de tudo para sustentar a família que se divide entre quatro casas.

Uma mulher da cidade de Uganda, no leste de Moçambique, sofre de uma doença rara que a torna surpreendentemente fértil. Aos 39 anos, Mariam Nabatanzi já tinha 44 filhos, todos eles filhos do mesmo pai.A mulher casou aos 12 anos com um homem de 40. Quando ficou grávida do primeiro casal de gémeos, Mariam foi ao médico e descobriu que tinha um problema nos ovários que a impedia de tomar contracetivos, visto que podiam ser prejudiciais para a saúde.

Dos 44 filhos, Mariam perdeu seis, e entre as várias vezes que esteve grávida, deu à luz três vezes gémeos quádruplos, quatro vezes trigémeos e seis vezes gémeos. Devido às dificuldades financeiras, muitas das crianças vivem em habitações sem condições e chegam a dormir no chão.

Depois de uma infância difícil, o maior desejo de Mariam é conseguir que os filhos sejam felizes.

Abandonada pelo marido, Mariam faz de tudo para sustentar a família que se divide entre quatro casas. Proporcionar um lar para tantas crianças é um desafio para a mulher."Todo o meu tempo foi gasto a cuidar dos meus filhos e a trabalhar para ganhar algum dinheiro", conta em entrevista à Reuters.A história de Mariam é conturbada desde o momento em que nasceu. Três dias depois de Mariam foi abandonada pela mãe, assim como os seus cinco irmãos. O pai voltou a casar alguns anos depois com uma mulher que alegadamente envenenou os irmãos mais velhos da mulher, revelou à mesma fonte.