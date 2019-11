Mulher descobre síndrome que a impede de comer até ao fim da sua vida

Jemma Levy, de 30 anos, sofre de um síndrome raro que a impedirá de comer de forma natural para o resto da vida, obrigando-a a estar dependente de tubos para se alimentar.A jovem, natural de Londres, no Reino Unido, é portadora do síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição que lhe provoca uma dor agoniante sempre que tenta ingerir algo, até mesmo um simples copo de água.Jemma foi informada de que a sua doença é crónica e que não há nenhum tratamento que possa ajudá-la a melhorar a sua qualidade de vida. O marido, Alex, de 31 anos, tornou-se o seu cuidador."O meu marido nunca se queixou. Ele tornou-se no meu cuidador e ajuda-me muito todos os dias (...) Passo a vida em hospitais, a fazer cirurgias, entre consultórios médicos e no meu sofá. Passo 22 horas do meu dia ligada a uma máquina e o meu sistema digestivo está paralisado. Vomito constantemente, mesmo que o meu estômago esteja vazio", explicou a jovem aos meios de comunicação britânicos.Tudo começou quando aos 12 anos, Jemma se apercebeu que a sua digestão não era feita de forma correta. Para além disso, a jovem sofria de problemas nas articulação ao nível dos ombros e das costas.Depois de anos e anos de fisioterapia, operações e consultas médicas, a britânica continuava sem saber o que tinha. Foi forçada a desistir da Universidade devido às fortes dores que sentia. Mas mais tarde, acabou por se conseguir licenciar em psicologia.Só recentemente é que Jemma descobriu a razão pela qual está constantemente a sentir-se indisposta e doente.