Mulher encontra corpo do marido dentro do armário oito meses depois do desaparecimento

Uma mulher encontrou os restos mortais do marido dentro de um armário de casa oito meses depois do homem ser dado como desaparecido em Illinois, nos Estados Unidos da América. O desaparecimento de Richard Maedge foi registado a 27 de abril do ano passado e o corpo, em elevado estado de decomposição, foi encontrado a 11 de dezembro."Decidi colocar a árvore de Natal e estava à procura de alguns efeites. Quando os fui buscar, descobri o corpo", disse Jennifer Maedge, citada pelo The Independent.Jenifer Maedge conta que a última vez que falou com o companheiro foi no dia anterior ao desaparecimento. O homem tinha ligado para avisar que ia sair do trabalho mais cedo. Ao chegar a casa, Jenifer viu o carro do marido, ainda com as chaves e com a carteira lá dentro, mas não encontrou o homem em nenhuma divisão.Quando as autoridades revistaram a casa não encontraram vestígios de Richard, mas reparam num certo odor na casa. A mulher acreditou que se trataria de algum problema nas canalizações, pelo que chamou um técnico para atenuar o cheiro.Na autópsia, não foram encontrados sinais de resistência nem aspetos que levassem à suspeita de crime.