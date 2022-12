Polícia encontra corpo de criança enterrado no quintal de uma casa no Reino Unido

O corpo de uma criança foi encontrado enterrado nas traseiras de um jardim de uma casa, em Birmingham, no Reino Unido.As autoridades estavam a revistar uma casa em Handsworth quando encontraram os restos mortais de uma criança. "O corpo do menor será autopsiado para que sejam apuradas as causas da morte", afirmou o porta-voz da polícia, citado pelo Daily mail.Ainda não foram divulgados mais pormenores sobre a idade ou sexo da criança, mas a investigação continua.Um homem, de 40 anos e uma mulher de 41, detidos a 9 de Dezembro, são para já os principais suspeitos. Os detidos estão acusados do crime de homicídio negligente.A investigação vai continuar, mas os proprietários da residência onde se centram as buscas estão descartados das suspeitas."Compreendo que isto será um choque para a comunidade local, mas peço-vos que não especulem sobre as circunstâncias", garantiu um inspetor da investigação.