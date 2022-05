Homem desaparecido há meses encontrado morto dentro do lixo de casa

Um cadáver em decomposição de um homem, que estava desaparecido há meses, foi encontrado na passada terça-feira dentro do lixo do seu quintal. As autoridades do Michigan, Estados Unidos da América, afirmaram que Walter Dansby, de 76 anos, era regularmente visto na sua casa antes de ter desaparecido repentinamente.

O homem foi encontrado morto após os vizinhos terem detetado um cheiro estranho vindo do lixo que estava no quintal de Dansby, chamando as autoridades ao local. Segundo o jornal The Guardian, a polícia já tinha revistado a casa quando o idoso foi dado como desaparecido, em janeiro, mas não havia verificado o lixo. O homem foi encontrado com as mãos amarradas, enrolado num cobertor.

Um dos agentes revelou que "um vizinho da área sentiu um odor desagradável e foi investigar, ligou-nos e, infelizmente, encontrámos uma vítima enrolada num cobertor dentro do contentor na parte traseira do local. "

De acordo com as declarações feitas pela polícia ao jornal britânico, a causa da morte e a pessoa que matou o homem são ambos desconhecidos.