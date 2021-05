Encontrado cadáver de idosa em avançado estado de decomposição. Restos mortais comidos por sete gatos

O corpo de uma idosa de 77 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição esta quinta-feira em Madrid. De acordo com o jornal espanhol El País, a mulher morrer de causas naturais há mais de um mês, porém tinha partes do corpo desmembradas pois tinham sido comidas pelos seus sete gatos.Segundo o mesmo jornal, dentro da habitação havia também outros gatos já mortos. Terá sido uma vizinha a lançar o alerta após vários dias sem ver a idosa. A mulher, de nacionalidade colombiana, vivia sozinha com os seus gatos e não tinha família em Espanha, segundo dá conta o jornal El Mundo.Os agentes da esquadra da polícia de Fuencarral, perto do centro de Madrid, deslocaram-se ao local e chamaram os bombeiros ao comprovar o cheiro fétido que emanava do interior da habitação.Algumas partes do corpo tinham já sido devoradas pelos animais.