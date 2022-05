Mulher ferida ao ser projetada de carrossel a alta velocidade

Uma turista britânica, de 35 anos, estava num carrossel num parque de diversões situado na Turquia quando foi projetada para fora da máquina. Melissa Hunter viajou com os amigos para o país e decidiu experimentar um dos carrosséis num parque localizado atrás do hotel onde se encontrava hospedada.



A mulher partiu o nariz e sofreu outros ferimentos em várias partes do corpo. De acordo com o jornal The Mirror, Melissa revelou que era impossível uma criança sobreviver ao impacto que sofreu. Melissa revelou que tinha dificuldades em respirar devido à elevada velocidade do brinquedo.





Na sequência do acidente, a mulher foi levada para o hospital onde fez vários exames, incluindo uma ressonância magnética. Necessitou de receber uma transfusão de sangue.