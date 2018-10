Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher junta-se a amante e a filha deste para matar o marido com tiro no rosto

Homem, que sofria de um tumor cerebral, foi alvo de vários atentados à sua vida.

09:36

Raymond Weatherall foi atingido mortalmente no rosto depois de a própria esposa, o amante desta e a filha deste terem delineado todo um plano para o matar. A vítima, que já tinha sofrido outros atentados por parte do trio, sofria de um tumor cerebral em estado terminal. O caso ocorreu em Kent, no Reino Unido.



A mulher de Raymond, Hayley, de 32 anos, uniu-se ao amante e à filha para matar o homem. Tentaram envenená-lo, asfixiá-lo e sufocá-lo enquanto este dormia, de acordo com vários relatórios judiciais.



Até ao dia em que conseguiram mesmo executar o plano para matar Raymond, em novembro do ano passado, todos os outros acidentes foram vistos como situações do dia a dia ou acontecimentos infelizes.



No dia da morte do homem, o carro do amante foi encontrado estacionado e abandonado junto à área onde este foi baleado. Foi então que a justiça começou a desconfiar de Hailey, bem como do amante.



Hayley e Raymond casaram em 2016 e tiveram três filhos juntos. Apesar das evidências, os três suspeitos negam o envolvimento no crime. O julgamento prossegue.