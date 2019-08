Mulher mata as filhas e aceita 41 pedidos para encontros amorosos um dia depois

Uma mulher que matou as duas filhas, de um e de três anos, uma vez que "atrapalhavam" a sua vida amorosa, foi condenada a prisão perpétua em Skiddaw, Inglaterra.Segundo avança a BBC, Louise Porton, de 23 anos, foi considerada culpada pelo tribunal. Numa das situações, Louise sufocou a filha mais velha, a 15 de janeiro do ano passado, e no dia seguinte aceitou 41 pedidos numa aplicação de encontros amorosos.De acordo com o juiz, a mulher "não tem histórico médico ou transtorno mental que explique o que aconteceu neste caso"."Eram crianças inocentes que eram claramente vulneráveis e que deveriam ter confiado na mãe para protegê-las e alimentá-las", disse.De acordo com a imprensa britânica, a mulher foi vista a rir durante uma videochamada com um homem durante os funerais das filhas.