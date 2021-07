Mulher mata marido com mistura de água e açúcar a ferver durante o sono por suspeitas de abuso sexual aos filhos

Uma mulher de 59 anos matou o marido de 81 anos enquanto este dormia por suspeitar que este tinha abusado sexualmente dos seus filhos.Corinna Smith, condenada a prisão perpétua, verteu uma mistura de água e três pacotes de açúcar a ferver em cima de Michael Baines, seu marido, que se encontrava a dormir em Wirral, Cheshire.A homicida deixou o marido de há 38 anos com 36% do corpo queimado num ataque que remonta a 14 de julho de 2020 e cuja morte do homem viria a acontecer a 18 de agosto do mesmo ano.Esta sexta-feira, em julgamento, soube-se que Smith tinha sido informada pela filha sobre alegações "devastadoras" de que o marido tinha abusado sexualmente dos seus filhos "por muitos anos", avança o Liverpool Echo.O filho, Craig, ter-se-á suicidado em 2007, após ter sido preso por ter atacado uma pessoa. Craig justificou à mãe a agressão dizendo que o homem que tinha atacado era um 'pedófilo' que abusou dele.