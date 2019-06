Mulher que acusa Neymar de violação entrega à polícia novas imagens

A mulher que acusa Neymar de violação terá na sua posse imagens e documentos que comprovam o alegado crime de violação cometido pelo jogador brasileiro, no dia 15 de maio, em Paris.Segundo a publicação do UOL Esporte, parte das provas já terão sido entregues às autoridades de São Paulo, Brasil. Mas ao que o meio de comunicação brasileiro avança, a alegada vítima entregou imagens que mostram o jogador a agir de forma "agressiva" antes do suposto crime.Em entrevista ao canal de televisão brasileiro TV Bandeirantes, o pai de Neymar afirma que o filho estava a ser filmado no quarto do hotel onde estava hospedada a mulher."O telemóvel estava em pé como se estivesse a filmar. Ele (Neymar) viu que estava a ser filmado e pediu à mulher para que esta se fosse embora. No dia seguinte comprou-lhe o bilhete de avião de volta para o Brasil", conta ao canal.