Mulher que serviu de inspiração para a personagem da Disney "Mama Coco" morreu aos 109 anos

María Salud Ramírez Caballero, a mulher que serviu de inspiração para a personagem "Mama Coco", do filme da Disney "Coco", morreu este domingo, em Santa Fé de la Laguna- mesmo local onde tinha nascido há um século- localizada no México. A idosa tinha 109 anos.Caballero era conhecida na zona onde morava como "Mama Coco" pois, apesar de nunca ter existido uma confirmação oficial por parte da 'Disney', muitos são aqueles que acreditam que a mexicana serviu de modelo para a criação da personagem. A família de María revela que membros da equipa 'Pixar' visitaram a cidade onde a idosa residia e, inclusive, viveram com eles durante um determinado período de tempo, segundo a informação presente no jornal diário New York Post.A morte da "Mama Coco" foi confirmada pelo secretário de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, que partilhou a notícia este domingo via Twitter, descrevendo Caballero como uma mulher incansável e um modelo de vida.