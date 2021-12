Jovem veste-se de fantasma para assustar vizinhos e acaba morta a tiro por homem em pânico

Uma jovem mexicana foi morta a tiro em Naucalpan de Juarez, no México, durante uma partida que correu mal. De acordo com as autoridades, a mulher vestiu-se de fantasma para assustar os vizinhos e acabou abatida a tiro por um deles, que ficou em pânico com a visão ‘assustadora’ da jovem disfarçada.

Segundo revela o Ney York Post, o crime aconteceu a 15 de outubro, mas só agora os pormenores foram revelados. A mulher, cuja identidade não é revelada, envergava um vestido branco e um véu, enquanto deambulava pelas ruas a chorar e a gritar ‘Os meus filhos!’.

As autoridades acreditam que a vítima estava a fingir ser o fantasma ‘La Llorona’, fantasma que, diz o folclore da América Latina, pertence a uma mulher que afogou os dois filhos e matou-se em segida para vingar uma traição do marido.

Um dos vizinhos viu a mulher disfarçada e terá respondido com vários tiros, que atingiram mortalmente a jovem. O homem pôs-se em fuga em seguida e continua a ser procurado pelas autoridades mexicanas.

A investigação ao caso continua, numa altura em que foram divulgadas algumas imagens que mostram a jovem a deambular pela rua vestida de fantasma.