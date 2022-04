Mulher transexual morta a tiro em bar no Brasil

Uma mulher transexual de 32 anos foi morta a tiro na madrugada deste domingo num bar em Caeté, na região de Belo Horizonte, noticia a comunicação social brasileira.

Segundo a Polícia Militar, Kelly Keyze Rosa da Silva de 32 anos estava num bar no bairro Emboabas, tendo o suspeito, um homem de 19 anos, saído "de um matagal em frente ao estabelecimento", acompanhado por cinco homens, noticia a Globo.



O suspeito estava armado e surpreendeu a vítima com onze disparos nas costas, pescoço, peito, nádegas e braço.



A Polícia Civil está a investigar o caso, e procura o jovem e os restantes homens que o acompanhavam.



Ainda não se sabe a motivação do assassinato.